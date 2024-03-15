«Краснокнижную» рыбалку в ЯНАО пресекла полиция

В Ямало-Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в браконьерской добыче осетра По данным правоохранителей, ущерб превысил 480 тыс. рублей.

Полицейские пресекли нелегальную рыбалку во время рейда в Шурышкарском районе, на реке Горная Обь.

При осмотре капроновой сети полицейские обнаружили одну особь пеляди и одного «краснокнижного» сибирского осетра, сообщили Fishnews в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. Кроме того, правоохранители изъяли орудие лова и снегоход, который стоял недалеко от лунки. Рыбу направили на ихтиологическое исследование.

Фигуранту инкриминируют преступление, предусмотренное частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу).

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