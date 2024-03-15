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Горбуша — основной промысловый вид тихоокеанских лососей

Колыма озвучила «лососевые» планы

В Магаданской области обсудили проект стратегии организации лососевой путины на 2024 г. К освоению в регионе планируется 8487 тонн тихоокеанских лососей и гольцов.

Мероприятия прошло в областном департаменте рыбного хозяйства. В обсуждении приняли участие представители Магаданского филиала ВНИРО, Охотского теруправления Росрыболовства, погрануправления, Охотского филиала Главрыбвода, организаторов любительского рыболовства, рыбопромышленных ассоциаций, а также ассоциации коренных малочисленных народов Севера.

По информации руководителя МагаданНИРО Евгения Метелёва, для проведения лососевой путины региону выделяется 8487 тонн, в том числе 4800 тонн горбуши, 2900 тонн кеты, 224 тонны кижуча, 30 тонн нерки и 533 тонны гольцов.

Стратегией предусмотрены основные районы и сроки промысла, даны рекомендации по распределению выделенных объемов, формированию групп рыболовных участков, намечены сроки начала и запрета добычи, а также проходные дни.

Руководитель филиала напомнил, что четный ряд лет является «низкоурожайным» по подходам основного промыслового вида лососей — горбуши. В цикличном 2022 г. промышленное рыболовство в восточной части Тауйской губы в районе ольского побережья было запрещено.

Как сообщили Fishnews в департаменте, в текущем году промысел в этом районе предполагается открыть, так как прогноз подходов более оптимистичный. Как мера регулирования сохранятся режим проходных дней и ограниченные сроки рыболовства.

«Основная рыбалка, как и в предыдущие годы, будет базироваться на водоемах залива Шелихова, где предполагается добыть около 80% от величины рекомендованного вылова», — рассказали в департаменте.

Участники совещания отметили качество подготовленного документа, сбалансированность предложений по организации промысла.

Итоговый проект стратегии будет утвержден на весеннем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. Затем региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб приступит к организации путины.

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НазадМетки: кижучмагаданская областьросрыболовство
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