РЖД: В феврале перевозки рыбы из Приморья выросли на четверть

В феврале по железной дороге из Приморского края было отправлено 77,6 тыс. тонн рыбопродукции (+25% к аналогичному периоду прошлого года). Из них 51,6 тыс. тонн перевезли в контейнерах.

Основные объемы был отгружены на Урал (28,4 тыс. тонн), в Московскую область (24,3 тыс. тонн) и Сибирь (23,6 тыс. тонн), сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Всего за первые два месяца, по данным ДВЖД, из Приморья отправлено 127,3 тыс. тонн тихоокеанских биоресурсов (+3,9% к январю-февралю 2023 г.).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews