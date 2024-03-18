Рыбоводы Бурятии смогут претендовать на новые участки

В Республике Бурятия на аукцион выставлены в общей сложности 14 озерных и речных участков для аквакультуры. Заявки принимаются до 15 апреля.

Торги организует Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки площадью от 0,6 га до 315 га предоставляются под пастбищную и (в трех случаях) индустриальную аквакультуру.

Стартовые цены лотов — от 200 рублей до 101 тыс. рублей. Торги предполагается провести 22 апреля в Улан-Удэ. Все участки предоставляются на 10 лет на условиях совместного водопользования.

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