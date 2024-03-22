Таможне дали ориентиры на 2024 год

Среди ключевых задач ФТС на нынешний год министр финансов Антон Силуанов на коллегии ведомства назвал создание эффективных логистических коридоров с дружественными странами и распространение системы оценки рисков.

Перед Федеральной таможенной службой на этот год поставлена задача расширить круг дружественных стран, с которыми будут подписаны международные соглашения, направленные на увеличение товарооборота и ускорение прохождения контрольных процедур. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Минфин, передает корреспондент Fishnews.

Министр финансов также подчеркнул необходимость сократить время досмотра грузового транспорта на границе таким образом, чтобы оно не превышало 10 минут.

Должен быть расширен эксперимент по таможенному мониторингу.

Также Антон Силуанов поставил задачу подготовить все необходимые решения для совершенствования механизма противодействия нелегальным схемам ввоза товаров из стран ЕАЭС на территорию России и усилить для пресечения «серых» схем ввоза высокомаржинальных товаров работу мобильных групп таможенных органов.

В сфере наполнения бюджета таможне задан ориентир по поступлению таможенных и иных платежей в объеме не менее 7,4 трлн рублей.

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