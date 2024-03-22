Земельный налог будут взимать с учетом переоценки

Для налогообложения земельных участков с первого квартала 2024 г. применяется актуализированная кадастровая стоимость. Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости участка предоставляется на сайте Росреестра или в МФЦ бесплатно по запросам любых лиц.

В 2022 г. во всех регионах, за исключением Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, проведена новая государственная кадастровая оценка земельных участков всех категорий. Ее результаты применялись в налоговом периоде 2023 г. с учетом особенностей, предусмотренных п. 18 ст. 2 федерального закона от 26 марта 2022 г. № 67, сообщили Fishnews в пресс-службе ФНС.

В частности, налоговая база в отношении земельного участка определялась как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и подлежащая применению с 1 января 2022 г., если кадастровая стоимость, подлежащая применению с 1 января 2023 г., превышала кадастровую стоимость, подлежащую применению с 1 января 2022 г., за исключением случаев, если кадастровая стоимость увеличилась вследствие изменения характеристик земельного участка (категории земель, площади и т.п.).

С налогового периода 2024 г. для исчисления земельного налога должны применяться внесенные в ЕГРН результаты государственной кадастровой оценки, действующие на 1 января 2024 г., в том числе утвержденной в 2022 г.

Организации определяют налоговую базу по земельному налогу самостоятельно на основе сведений ЕГРН. Для физлиц налоговая база определяется налоговыми органами и указывается в направляемом налоговом уведомлении на основе сведений ЕГРН, которые представляются органами Росреестра, напомнили в пресс-службе. Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости земельного участка предоставляется на сайте Росреестра или в МФЦ бесплатно по запросам любых лиц.

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