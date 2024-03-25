ТИНРО внес весомый вклад в развитие Арктики

Тихоокеанский филиал ВНИРО стал лауреатом премии «За развитие Дальнего Востока и Арктики» в номинации «За проведение экспедиционных исследований». Эти работы создали предпосылки для обновления сведений об ихтиофауне арктических районов, в том числе о перспективных видах.

«ТИНРО проводит масштабные ресурсные исследования в восточном секторе Арктической зоны России многие годы, а также осуществляет регулярный мониторинг состояния популяций наиболее важных видов морских млекопитающих (китов, моржей и тюленей)», — рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Отмечено, что в результате получен комплекс данных о состоянии практически не затронутых хозяйственной деятельностью экосистем.

На территории Чукотского автономного округа протекает более 8 тыс. относительно крупных рек. Также в ЧАО огромное количество озер (тундровых, пойменных, разломных, карстовых, метеоритных, лагунных).

В ходе исследования ресурсов внутренних водоемов Чукотки экспедиционный отряд ТИНРО выявил рост численности щуки, сиговых (чира, пеляди, ряпушки, муксуна и пр.), ленка, хариуса, гольцов, налима и других видов.

«За счет этих видов рыб возможно увеличение добычи ценных в пищевом отношении биологических ресурсов на 3 тыс. тонн. Следует также учитывать все возрастающие темпы проникновения в Арктику тихоокеанских лососей — горбуши и кеты», — подчеркнули в ТИНРО.

Специалисты отметили, что большинство водных объектов могут использоваться как для получения дополнительной рыбопродукции, так и для создания рыборазводных предприятий (в первую очередь это касается лососевых, сиговых и осетровых).

По словам ученых, рыбоводные заводы позволят проводить выпуски молоди в озера ЧАО, создавая условия для увеличения ресурсной базы минимум на 5-7 тыс. тонн.

«Индустриальное освоение восточного сектора Арктики приведет к более активному использованию сырьевой базы региона. Расширение ресурсных исследований, организация промысла и рыбоводства, а также создание перерабатывающей базы создаст дополнительные рабочие места и поможет закрепить население в регионе», — обратили внимание в ТИНРО.

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