Рыбные запасы Енисея и Хатанги предлагают к промыслу

В Красноярском крае на аукцион выставили 28 долей квот для промышленного рыболовства во внутренних водах. Заявки на участие принимаются до 26 апреля.

Организатор торгов — Енисейское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, промысловикам предлагают объемы добычи пресноводных рыб в реках и озерах бассейнов Енисея и Хатанги.

Разыгрывается 10 долей квот вылова пеляди (от 0,7 до 13,8%), 10 долей сига (от 0,6 до 40,3%), 7 долей чира (от 0,1 до 29,8%) и одна доля муксуна (0,9%). Стартовые цены лотов — от 366 рублей до 502,7 тыс. рублей.

Торги планируют провести 27 мая в Дудинке. С победителями заключат договоры на 10 лет.

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