Канада увеличила лимит по крабу-стригуна опилио

Министерство рыболовства и океанов Канады определило общий допустимый улов краба-стригуна опилио на 2024 г. Лимит составит почти 57,6 тыс. тонн — на 5,2% больше, чем в прошлом году.

В министерстве отметили, что принятое решение соответствует принципам предосторожного подхода, а также учитывает научные рекомендации, мнение заинтересованных сторон и анализ социально-экономической ситуации.

Последние исследования показали, что сейчас биомасса стригуна опилио находится в стабильном состоянии, пишут зарубежные СМИ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в ходе оценки запасов ученые также проанализировали возможность объединения различных участков у побережья и в открытом море в рамках зоны 3L. Отмечено, что ранее это просили сделать «заинтересованные стороны». Согласно заявлению министерства, в итоге участки объединили.

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