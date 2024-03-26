У таможни Владивостока новый руководитель

Приказом Федеральной таможенной службы исполняющим обязанности начальника Владивостокской таможни назначен Эрнест Матвиенко.

Эрнест Анатольевич Матвиенко родился 4 июня 1968 г. в Приморском крае. В 1996 г. окончил Дальневосточный государственный университет (сейчас Дальневосточный федеральный университет), рассказали Fishnews в пресс-службе ДВТУ.

Начал службу в таможенных органах с должности инспектора отдела таможенных расследований Дальневосточного таможенного управления. С 2002 по 2007 гг. занимал должность начальника отдела административных расследований Дальневосточной оперативной таможни. С 2007 по 2018 гг. был начальником службы таможенной инспекции (службы таможенного контроля после выпуска товаров) ДВТУ. С сентября 2018 г. занимал должность заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления — начальника службы.

Награжден почетным званием «Заслуженный таможенник Российской Федерации», имеет награды ГТК России и ФТС России.

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