В Карелии подготовили озера для аквафермеров

В Республике Карелия на аукцион выставили три озерных участка под индустриальную аквакультуру. Заявки в письменной и электронной формах можно подать до 19 апреля.

Организатором торгов выступает Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки расположены в Сортавальском и Муезерском муниципальных районах.

Два РВУ площадью 8,1 га и 59,8 га находятся на озере Янисъярви. Их стартовая стоимость — 25,9 тыс. и 191,4 тыс. рублей соответственно. Размер третьего участка, расположенного на озере Калмозеро, составляет 52,5 га. Начальная стоимость этого лота — 168 тыс. рублей.

Аукцион планируют провести 3 мая в Санкт-Петербурге. Все акватории предоставляются на 10 лет на условиях совместного водопользования.

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