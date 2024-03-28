Сезон «А» минтаевой путины завершается в плюсе

Вылов минтая в Дальневосточном бассейне достиг 904 тыс. тонн, на 5,4% превысив уровень прошлого года. Добыча сельди выросла на 28% — до 138 тыс. тонн.

Динамику освоения обсудили на еженедельном заседании штаба по организации добычи минтая и сельди в Охотском и Беринговом морях. Отмечено, что с 1 апреля начнут действовать запреты на вылов в промысловых зонах в связи с весенним нерестом.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, сейчас в экспедиции участвуют около 100 добывающих судов, безопасность обеспечивает спасательный буксир «Справедливый». Также в районе промысла работают 22 транспорта, перегрузы контролируют 35 инспекторов погранслужбы.

По данным федерального агентства, существенных нарушений и задержек по перегрузам нет. На добывающем флоте находятся 10 наблюдателей из дальневосточных филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

К 25 марта общая загрузка рыбных холодильников в Приморском крае снизилась до 40% — в терминалах хранится почти 45,4 тыс. тонн свежемороженой продукции, обратили внимание в ФАР.

По его информации, на подходе к морским портам региона находилось 43 судов с 62,4 тыс. тонн рыбной продукции, в том числе из минтая (54,6 тыс. тонн), сельди (2,7 тыс. тонн) и трески (1,7 тыс. тонн).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews