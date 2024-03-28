Тыва хочет задействовать больше озер в рыбном промысле

В Республике Тыва на конкурс выставили девять озерных участков для промышленного рыболовства. Подать заявки можно до 2 мая — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Организатором торгов выступает региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно официальной документации, все участки расположены на озерах республики.

Площадь акваторий составляет от 80 до 1129 га. Начальные цены лотов — от 1,4 тыс. до 19,1 тыс. рублей. Объекты промысла на участках различаются, добывать предлагается хариуса, щуку, окуня, налима, плотву и других рыб.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбопродукции, среднее количество работников у претендента за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы.

Подведение итогов конкурса запланировано на 28 мая. Все акватории предоставляются на 15 лет.

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