Ученые отмечают снижение уловов кильки на Каспии

Сотрудники Волжско-Каспийского филиала ВНИРО ведут наблюдения за промыслом кильки. На 24 марта освоено 17 тыс. тонн — такой результат на 7,3 тыс. тонн меньше, чем за отчетный период пришлого года, но примерно соответствует уровню 2022 г.

«Это неплохой результат текущего года, который до конца марта в зависимости от погодных условий может увеличиться еще на 1-2 тыс. тонн», — сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ.

Ученые отметили: возможно, в динамике промысла в зимне-весенний период по годам стала проявляться тенденция чередования низких уловов с высокими.

Впервые в траловых уловах вместе с обыкновенной килькой стала появляться анчоусовидная. Пока ее добыто порядка 15 тонн.

Кильку ловят разноглубинными тралами, с начала года в качестве наблюдателей на судах присутствуют сотрудники филиала. Они собирают материал по биологическим показателям — линейно-весовым параметрам, соотношению полового состава, состоянию половых продуктов и другим характеристикам, а также ведут мониторинг приловов.

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