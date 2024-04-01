Минсельхоз дополнил список тревожных сигналов для рыбоохраны

Министерство сельского хозяйства внесло изменения в перечень индикаторов риска нарушения для федерального госконтроля в области рыболовства. Сигнализировать о возможности несоблюдения законодательства теперь сможет улов выше среднего после промежутка непоступления отчетности.

Изменения в список индикаторов риска нарушения для рыбоохраны внесены приказом Минсельхоза от 28 декабря 2023 г. № 948, вступающим в силу с 9 апреля, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно закону, индикаторы риска должны применяться при принятии решения о проведении внепланового контрольного мероприятия и выборе его вида. В октябре 2021 г. Министерство сельского хозяйства утвердило такие ориентиры для федерального госконтроля в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Срабатывание индикатора само по себе не является нарушением, но может говорить о том, что оно есть.

Теперь в список таких ориентиров включается обнаружение теруправлениями Росрыболовства превышения рыбопромысловым судном на 50% средней массы улова, зафиксированного флотом в конкретном промысловом районе и переданного в ССД. Речь идет о таком превышении после непоступления от судна донесений в течение 72 часов подряд или после восстановления работы в течение 48 часов технических средств контроля.

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