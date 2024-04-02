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Комитет по защите морской среды Международной морской организации (ИМО) принял ряд поправок к Конвенции МАРПОЛ и Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлению ими 2004

Инструменты ИМО скорректировали

Комитет по защите морской среды Международной морской организации (ИМО) принял ряд поправок к Конвенции МАРПОЛ и Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлению ими 2004 (Конвенции УБВ).

Очередная сессия комитета при участии российской делегации прошла с 18 по 22 марта в штаб-квартире Международной морской организации в Лондоне.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Минтранса России, приложение VI к Конвенции МАРПОЛ (правила по предотвращению загрязнения атмосферы с судов) дополнено рядом уточнений в отношении порядка замены котельных установок на судах на дизельные двигатели.

Кроме того, уточнена терминология, связанная с использованием топлива с низкой температурой вспышки, а также процедуры и детализация предоставляемых в ИМО данных о потребленном топливе, которые используются для расчета показателя и ежегодного рейтинга эксплуатационной углеродоемкости судна.

Поправки вступят в силу 1 августа 2025 г.

В Конвенцию УБВ внесено положение о возможности использования журнала операций с балластными водами в электронном виде. Изменение начнет действовать с 1 октября 2025 г.

Также комитет принял поправку к Протоколу I к Конвенции МАРПОЛ с уточнением порядка уведомлений о потере контейнеров с вредными веществами. Поправки позволят снизить административную нагрузку при применении соответствующих требований конвенции СОЛАС (Международной конвенции по охране человеческой жизни на море) об отчетности по потерянным контейнерам, обратили внимание в Минтрансе.

Министерство отметило, что последовательно проводится комплексная работа по тематике предотвращения загрязнения атмосферы с судов и энергоэффективности. На сессии обсудили совершенствование отчетности по потребленному топливу и возможность учета выбросов других парниковых газов, помимо СО2, с целью гармонизированного применения требований МАРПОЛ по эксплуатационной углеродоемкости. Еще одной темой стали перспективы использования на судах систем улавливания и хранения углекислого газа и разработка соответствующих универсальных норм правового регулирования.

Продолжилась разработка новых технических и экономических мер в рамках Стратегии ИМО 2023 по сокращению выбросов парниковых газов с судов. Комитет согласовал возможный формат внесения новых требований в Конвенцию МАРПОЛ и наметил график предстоящей работы по анализу результатов оценки потенциальных последствий социально-экономического характера.

«По тематике управления балластными водами был принят ряд важных решений, которые позволят начать предметный пересмотр Конвенции УБВ на основе накопленного опыта применения этой конвенции за последние несколько лет», — подчеркнули в Минтрансе.

В частности, определен перечень положений конвенции, Кодекса ИМО по одобрению систем управления балластными водами и профильных рекомендательных руководств ИМО для приоритетного пересмотра, намечены временные рамки этой работы. Проекты первых поправок должны быть подготовлены к середине 2025 г.

Кроме того, согласовано введение новых районов контроля выбросов окислов серы и азота в границах исключительных экономических зон Канады в Арктике и Норвегии в Норвежском море. Такие районы предполагают более жесткие требования по предельному содержанию серы в судовом топливе и, в части выбросов окислов азота, повышенные требования для судовых дизельных двигателей, устанавливаемых на новых судах, которые будут эксплуатироваться в районах.

Соответствующие поправки к Приложению VI к Конвенции МАРПОЛ предполагается принять на следующей сессии комитета в октябре.

Также на сессии одобрили новые и пересмотренные рекомендации ИМО по различным природоохранным вопросам. Это, в частности, эксплуатация систем управления балластными водами в районах с проблемным качеством воды, перевозка пластмассовых гранул в грузовых контейнерах, отбор проб судового топлива, оценка выбросов в атмосферу на протяжении жизненного цикла топлива.

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