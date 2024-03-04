ИМО озаботилась вредом от пластиковых гранул

Профильный подкомитет Международной морской организации (IMO, ИМО) подготовил проект рекомендаций по очистке океана от пластиковых гранул. Документ включает как способы ликвидации таких загрязнений, так и вопросы ответственности за них.

Очередная сессия подкомитета ИМО по предотвращению загрязнения и реагированию прошла в штаб-квартире организации в Лондоне с 19 по 23 февраля. В заседаниях приняла участие российская делегация.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса РФ, особое внимание уделили вопросам предотвращения загрязнения моря пластиковыми гранулами, перевозимыми на судах в упаковке, и реагирования на подобные загрязнения.

Подкомитет подготовил проект рекомендательного руководства ИМО по лучшей практике очистки моря и побережья от пластиковых гранул. Документ разъясняет опасности для окружающей среды, связанные с попаданием этого загрязнителя в океан, содержит детальную информацию о наиболее эффективных способах организации реагирования и методах очистки, утилизации. Также в проект включены вопросы гражданской ответственности за загрязнение и компенсаций, рассказали в министерстве.

Отмечено, что дополнительно были разработаны и одобрены рекомендации по перевозке пластиковых гранул на судах в контейнерах.

Пакет рекомендаций призван содействовать государствам в деле сокращения инцидентов, связанных с загрязнением моря и побережья пластиковыми гранулами. Ожидается, что документы помогут эффективнее реагировать на такие загрязнения и создать основу для разработки последующих мер регулирования обязательного характера.

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