Вьетнам отметил рыбацкий праздник масштабными «выпускными»

Во Вьетнаме 1 апреля в 65-й раз отметили День национального рыбного хозяйства. В провинциях к празднику приурочили массовые выпуски рыбы и беспозвоночных для пополнения природных запасов.

В рыболовном порту Чан Де провинции Шокчанг, расположенной в дельте реки Меконг, в дикую природу отправили 2 млн особей тигровой креветки. На торжественной церемонии зампред народного комитета провинции Вьюнг Куок Нам заявил, что в этом году власти запланировали провести три таких выпуска. Также в честь праздника детям рыбаков из малоимущих семей вручили 20 стипендий по 1 млн донгов (около 40 долларов).

По данным информагентства Vietnam Plus, несмотря на протяженную прибрежную линию провинции (72 км) и широкую сеть рек и каналов, рыболовство Шокчанга сталкивается с множеством трудностей. Одна из них — быстрое сокращение морских биоресурсов из-за изменения климата и нарушений правил рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

В крупном городе Кантхо (он тоже находится в дельте Меконга) только в районе набережной Нинькьеу выпустили 60 тыс. единиц молоди различных видов рыб. По словам замдиректора регионального департамента сельского хозяйства и развития сельских территорий Фам Чыонг Ена, раньше рыбу выпускали лишь в двух местах города. Но в последние годы выпуски распространились на все девять районов муниципалитета, и теперь ежегодный объем зарыблений превышает 10 тонн молоди.

Всего в этот День рыбного хозяйства в дикую природу отправилось 250 тыс. особей с семи различных мест Кантхо.

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