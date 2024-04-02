Угря включили в методику для хозяйств аквакультуры

Минсельхоз России внес изменения в приказ, утверждающий методику для организации работ по искусственному воспроизводству. Биотехнические показатели для расчетов объемов добычи в целях аквакультуры дополнили данными по угрю Калининградской области.

В приказ Минсельхоза, утверждающий методику для расчетов объемов вылова при осуществлении рыболовства в целях аквакультуры, внесены изменения. Они вступят в силу с 1 сентября 2024 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в биотехнические показатели для расчетов добавили данные по выращиванию молоди угря для Калининградской области.

Изменения внесены приказом министерства от 18 декабря 2023 г. № 926, а базовый документ — приказ Минсельхоза от 30 января 2015 г. № 25.

Напомним, что угорь — перспективный объект аквакультуры в Калининградской области. Предполагается, что искусственное воспроизводство поможет в восстановлении запасов этой рыбы.

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