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Сроки предоставления двух госуслуг Росрыболовства в электронном виде удалось существенно сократить

Госограны сократили сроки оформления документов на работу с осетровыми и поставки в ЕС

Сроки предоставления двух госуслуг Росрыболовства в электронном виде удалось существенно сократить — это часть работы по оптимизации процессов оформления, рассказали в Центре системы мониторинга рыболовства и связи.

Для оформления документов на импорт, экспорт, реэкспорт и интродукцию осетровых и для утверждения сертификата на уловы водных биоресурсов для экспорта в страны ЕС существенно сокращены сроки оказания госуслуги в электронном виде.

Так, для оформления документов на импорт, экспорт, реэкспорт и интродукцию осетровых теперь требуется не 21 рабочий день, а 5. Количество запрашиваемых документов: два вместо семи, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

На получение услуги по утверждению сертификата на улов водных биоресурсов для экспорта в государства — члены Европейского союза необходимо 5 рабочих дней, а не 14, как ранее. Вместо четырех документов теперь требуется два.

Сокращения сроков удалось достичь благодаря совместной работе Центра системы мониторинга рыболовства и связи и Аналитического центра при правительстве.

На Единый портал государственных услуг сейчас выведены 14 услуг Росрыболовства, для каждой из них ведется работа по оптимизации процесса, отметили в ЦСМС.

«В течение года планируется постепенное приведение остальных услуг Росрыболовства, включенных в эксперимент, к новым целевым состояниям. Это позволит и для них сократить сроки оказания, а также уменьшить количество предоставляемых заявителем документов за счет межведомственного взаимодействия с другими государственными органами в цифровом формате», — отметил начальник Центра Александр Михайлов.

Единый портал государственных услуг позволяет подавать заявления в структуры Росрыболовства онлайн, без личного посещения ведомства, а в ряде случаев — и получить результат услуги в электронном виде. Пошлину за предоставление услуги тоже можно оплатить на ЕПГУ.

Данные из заявления на портале автоматически передаются в Росрыболовство, где их обрабатывают сотрудники центрального аппарата или территориальных управлений. Пользователи «Госуслуг» могут отслеживать ход оказания услуги в личном кабинете и получать уведомления о готовности результата, обратили внимание в пресс-службе.

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