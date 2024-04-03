Российский флот наловил более 50 тыс. тонн мойвы

Отечественный промысел мойвы в Баренцевом море подходит к завершению. К началу апреля освоено 50,2 тыс. тонн, это более чем в 2,1 раза выше уровня прошлого года.

Освоение квот и доставку уловов мойвы на берег обсудили на еженедельном штабе в Росрыболовстве. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, основные показатели добычи у Мурманского тралового флота, АО «РПК «Рыбфлот-ФОР» и компании «Азимут».

Отмечено, что в прошлом году к этому периоду суда на мойве уже не работали.

Напомним, на 2024 г. России выделена необычно большая национальная квота мойвы — свыше 78 тыс. тонн. Лимит на 2023 г. составлял около 25 тыс. тонн.

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