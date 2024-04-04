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Добыча лосося на Дальнем Востоке

С сентября для комиссий по анадромным заработает новый порядок

Минсельхоз утвердил новый порядок деятельности региональных комиссий по регулированию добычи анадромных видов рыб. За этими органами закрепили согласование условий соглашений, которые должны будут заключать с регионами пользователи рыболовных участков.

Новый порядок деятельности комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб утвержден приказом Минсельхоза от 21 декабря 2023 г. № 932. Этот документ придет на смену приказу ведомства от 8 апреля 2013 г. № 170 и вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

Напомним, что комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб действуют в регионах и определяют основные принципы вылова таких объектов. В том числе на Дальнем Востоке комиссии устанавливают сроки начала и запрета вылова тихоокеанских лососей, объемы для пользователей, места постановки орудий лова.

По новому порядку за комиссией также закрепляется согласование условий соглашений об участии в социально-экономическом развитии регионов. Такое новшество предусмотрено принятым в прошлом году федеральным законом: пользователи рыболовных участков для вылова анадромных видов рыб должны будут выполнять обязательство по участию в социально-экономическом развитии территории.

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