Форелеводам Ленобласти будут выращивать больше местного малька

В Ленинградской области за последние годы создано семь новых инкубационных хозяйств. Планируется, что это поможет в 2024 г. на 30% снизить зависимость от поставок импортного малька.

Также в регионе организовали четыре новых производства рыбных кормов, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. На этот год запланировано масштабное тестирование полученной продукции.

«Область занимает третье место в России по выращиванию форели. За последние 10 лет регион в два раза увеличил производство форели. Задачи на перспективу — увеличить еще вдвое объемы выращенной рыбы за счет реализации крупных инвестиционных проектов», — рассказал зампред правительства области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко на семинаре по аквакультуре.

По данным региональных властей, в прошлом году объем валовой продукции рыбохозяйственного комплекса Ленобласти составил 15 млрд рублей (+1,1 млрд рублей к 2022 г.). Предприятия освоили на промысле 22,8 тыс. тонн водных биоресурсов. Объем выращенной рыбы достиг 13,8 тыс. тонн (+2%), реализация продукции товарной аквакультуры — 7,2 тыс. тонн.

Отмечено, что в 2024 г. на поддержку рыбной отрасли региона выделено 140 млн рублей.

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