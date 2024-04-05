Крымское озеро с артемией вновь предлагают промысловикам

В Республике Крым на конкурс опять выставили озерный участок для промышленного лова артемии. Подать заявку можно до 14 мая — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — региональное министерство сельского хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно официальной документации, вести промысел рачка и его цист предлагается на озере Чайка. Размер разыгрываемого участка — 39 га. Начальная цена составляет всего 125 рублей.

Этот участок уже выставлялся на торги в 2023 г., но все поступившие заявки на лот были отклонены.

Как и в прошлый раз, критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбопродукции, среднее количество работников у претендента за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы.

Подвести итоги конкурса планируется 21 мая. С победителем заключат договор сроком на 15 лет.

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