Бесхозным рыбоводным участкам упростят возвращение в оборот

Росрыболовство готовит изменения в нормативную базу, которые позволят наделить региональные комиссии полномочиями по расформированию рыбоводных участков, договоры пользования которыми были расторгнуты.

Вопрос о длительности и сложности процесса предоставления в пользование рыбоводных участков (РВУ) в ряде регионов обсуждался на заседании совета Ассоциации «Росрыбхоз», сообщает корреспондент Fishnews. По словам руководителя объединения «Самарарыбхоз» Михаила Шинкевича, процедура определения границ и выставления на торги участков под аквакультуру стала почти непробиваемым барьером для входа в отрасль новых предприятий.

«У нас за четыре года одно решение о водопользовании в целях аквакультуры принято и более 60 заявлений отклонено по тем или иным причинам, — привел он пример по Самарской области. — Процедуру так запутали, так раскидали между ведомствами, что между формированием рыбоводного участка и предоставлением его на аукционе проходит примерно 1,5-2 года».

Замначальника управления науки и аквакультуры Росрыболовства Георгий Черевко отметил, что вопрос взаимодействия большого количества ведомств, которые участвуют в процедуре формирования РВУ, зависит от организации этого процесса на местах. Сложности во взаимодействии с регионами нередко возникают в тех в случаях, когда рыбоводный участок был сформирован и предоставлен в пользование, но затем договор с пользователем был расторгнут.

«Он [участок — прим. ред.] находится в свободном фонде и не может выставляться на повторные торги в виду того, что его требуется расформировать», — уточнил представитель федерального агентства.

По его словам, региональные комиссии иногда отказываются расформировывать такие рыбоводные участки. «Получается, что участок есть, но он никому не принадлежит и предоставить в пользование его не могут», — описал ситуацию Георгий Черевко.

Он добавил, что Росрыболовство открыто к предложениям по совершенствованию процедуры выделения участков. «По предложению ряда субъектов мы готовим сейчас такие изменения, чтобы наделить субъектовые комиссии полномочиями по расформированию участков. Планируем таким образом увеличить объемы производства продукции, вовлечь больше водных объектов в использование в целях аквакультуры».

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