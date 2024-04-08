Рыбоводы нацеливаются на новые вершины

Главной задачей для предприятий Росрыбхоза в 2024 г. станет рост объемов производства продукции товарной аквакультуры. В прошлом году сохранить положительную динамику удалось — результаты 2022 г. рыбоводы превысили на 4,7%.

Ассоциация «Росрыбхоз» подвела годовые итоги на заседании совета, которое 4 апреля прошло в подмосковном Голицыне. Как сообщает корреспондент Fishnews, в 2023 г. предприятия и организации Росрыбхоза произвели 269,3 тыс. тонн продукции товарного рыбоводства, в том числе 243,6 тыс. тонн товарной рыбы и 25,7 тыс. тонн посадочного материала. Это 67% от общероссийского результата, который в этом году составил рекордные 402 тыс. тонн.

В состав объединения, которое в декабре 2023 г. отметило 35-летие со дня образования, напрямую входят 102 организации, включая 24 региональных ассоциации и союза. Таким образом, Росрыбхоз представляет интересы более 500 предприятий из 50 регионов страны.

На заседании члены совета Росрыбхоза заслушали отчет правления ассоциации о работе в 2023 г., признали ее удовлетворительной и утвердили плановое задание на текущий год.

Представители регионов обратили внимание на ряд проблем, осложняющих работу рыбхозов. В их числе — возрастающий дефицит воды для заполнения прудов в европейской части страны, плохое состояние крупнейших рек, таких как Дон, повсеместное изменение стоимости земельных участков под прудами, длительная и запутанная процедура предоставления в пользование рыбоводных участков.

Первый зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин напомнил о президентском решении запустить с 2025 г. федеральный нацпроект «Оздоровление водных объектов», отметив, что есть возможность включить в него и предложения рыбоводов. «Могу сказать, что сегодня около 4 тыс. объектов туда попало на общую сумму около 3 трлн рублей — фантастическая цифра», — добавил сенатор.

Кроме того, по результатам выступления в рамках «Времени эксперта» в Совете Федерации президента ВАРПЭ Германа Зверева комитет готовит вместе с отраслевыми объединениями план мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса. По словам Сергея Митина, одним из первых предложений правительству будет изменение норм среднедушевого потребления рыбы, указанных в доктрине продовольственной безопасности и в стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

Стимулировать внутренний спрос на рыбную продукцию, по мнению парламентариев, следует и другими инструментами. «Мы предлагаем правительству пересмотреть госзакупки. Это, прежде всего, военизированные части, силовые структуры — армия, ФСБ, МЧС и прочие, а также муниципальные — это детские сады, больницы, школы: с увеличением там нормы потребления рыбной продукции», — рассказал сенатор.

В коррекции нуждается не только стратегия, но и некоторые нормативно-правовые акты, принятые для реализации закона об аквакультуре — ведь с момента его вступления в силу прошло уже десять лет, указал директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац.

«Что касается как стратегии, так и «нормативки», в первую очередь разных методик, классификаторов, справочника — достаточно большой период уже прошел. Наверное, возникает необходимость обновления, совершенствования, улучшения этих документов», — предположил он и попросил ассоциацию принять участие в этой работе

Председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко обратил внимание на ухудшение условий работы рыбоводов. «У нас нет льготных кредитов на тех условиях, как в прошлом и позапрошлом году, — отметил он. — Минимальная ставка кредита на сегодняшний день получается 10%. Это удар по нашей экономике».

Льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты были существенной поддержкой для предприятий аквакультуры. Только в 2023 г. члены Росрыбхоза привлекли почти 4 млрд рублей заемных средств, в том числе более 1,5 млрд рублей на приобретение кормов, рыбопосадочного материала и ветеринарных препаратов.

На этом фоне еще большую важность приобретает сохранение других мер поддержки отрасли. Одним из приоритетов работы ассоциации в 2024 г., по словам Василия Глущенко, должно стать участие в разработке нормативных актов, которые принимаются для реализации программ развития различных секторов экономики как на федеральном, так и на региональном и даже муниципальном уровнях.

«Правлению надо активно работать со всеми этими новыми документами. И вам на местах то же самое надо будет делать: следить по каждому субъекту федерации за тем, чтобы нам где-то не потерять и защитить наши интересы», — обратился он к членам Росрыбхоза.

Главной задачей для предприятий отрасли руководство ассоциации видит стабильное увеличение производственных результатов. «Мы утвердили плановые объемы. Давайте их рассматривать как минимальные, — предложил Василий Глущенко. — Не надо бояться, что мы вырастим больше рыбы, чем сумеем продать».

Еще одно ключевое направление — участие Росрыбхоза в реализации плана мероприятий по продвижению и популяризации рыбной продукции на внутреннем рынке, разработанного Росрыболовством и Минсельхозом. Ассоциации важно не допустить снижения уровня и возможностей развития прудового рыбоводства и упадка интереса к этому виду товарной аквакультуры со стороны как государства, так и потребителей.

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