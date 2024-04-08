Бизнес на нелегальных деликатесах Камчатки обеспечил уголовные дела

В Приморском крае суд рассмотрит дело о незаконной торговле рыбопродукцией с Камчатки. По данным правоохранителей, общая стоимость товаров составила 4,9 млн рублей.

Жителю Приморья инкриминируют преступления, предусмотренные пунктами «а» и «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (перевозка в целях сбыта немаркированной продовольственной продукции, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и части 1 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры РФ по ДФО, фигурант с августа по сентябрь 2021 г. совместно с подельниками покупал на Камчатке немаркированную рыбную продукцию, хранил ее и перевозил в Приморье. По данным правоохранителей, часть деликатесов злоумышленники успели продать и выручить боле 3,2 млн рублей. Отмечено, что партию икры лососевых изъяли из незаконного оборота.

Уголовное дело в отношении мужчины рассмотрит Первомайский районный суд Владивостока. На автомобиль, использовавшийся для перевозки нелегального товара, наложен арест для исполнения приговора в части имущественных взысканий.

Соучастникам уже вынесли приговоры, которые вступили в силу, уточнили в пресс-службе. Кроме того, в Камчатском крае суд рассматривает уголовное дело по обвинению во взяточничестве бывших должностных лиц регионального линейного отдела МВД России на транспорте. По версии прокуратуры, они за плату покровительствовали злоумышленникам.

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