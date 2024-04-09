На льготные кредиты для сельхозпроизводителей добавят еще 5 миллиардов

На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 5 млрд рублей. Эта программа распространяется и на товарную аквакультуру.

Средства выделят в соответствии с распоряжением правительства. Деньги поступят из федерального бюджета и пойдут на субсидирование новых льготных инвестиционных займов, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса.

«Это позволит реализовать крупные инвестиционные проекты в отрасли, нарастить объемы производства и увеличить переработку сельхозпродукции», — сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Напомним, программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 г. С 2018 г. возможность участия в ней получили предприятия аквакультуры. Сельхозпроизводители могут взять краткосрочный (до 2 лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по льготной ставке.

По данным правительства, в феврале на субсидирование программы из федерального бюджета было направлено 20 млрд рублей, из которых 18 млрд рублей пошли на поддержку краткосрочных кредитов и 2 млрд рублей — на поддержку инвестиционных кредитов.

Вопрос выделения дополнительных средств обсуждался в кабмине на совещании с вице-премьерами 8 апреля. Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что в 2023 г. на реализацию программы льготного кредитования аграриев было предусмотрено более 200 млрд рублей, а на 2024 г. — почти 215 млрд рублей.

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