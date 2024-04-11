Карельские промысловики ударно отработали на мойве

Рыбодобывающие компании Карелии подвели итоги промысла в январе-марте 2024 г. Суммарный вылов составил 26 тыс. тонн, из них почти 12 тыс. тонн пришлось на мойву.

По итогам первых трех месяцев 2024 г. предприятия и индивидуальные предприниматели Республики Карелия выловили 26 тыс. тонн водных биоресурсов. Основную часть улова — 25,8 тыс. тонн — обеспечил промысел в Баренцевом море и Атлантическом океане. Еще 200 тонн пользователи освоили на пресноводных водоемах региона и в Белом море.

Рыбопромышленные предприятия показали хороший результат на промысле мойвы, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального министерства сельского и рыбного хозяйства.

Из 50,2 тыс. тонн мойвы, добытой российскими судами в Баренцевом море, на долю карельских рыбаков пришлось 11,9 тыс. тонн (23%). Это в два с половиной раза больше, чем в прошлом году.

По информации министерства, с марта организованы поставки мойвы в торговую сеть республики.

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