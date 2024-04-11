В Калининградской области появилась своя черная икра

В Калининградской области впервые стали выпускать икру осетровых. Компания-производитель вырастила в установках замкнутого водоснабжения маточные стада стерляди и сибирского осетра.

Промышленным производством черной икры занялось предприятие «Русская улитка». Оно специализируется на переработке живой улитки, но с 2013 г. вторым направлением деятельности компании стало разведение стерляди и осетра.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального минсельхоза, сейчас в маточных стадах 500 особей стерляди возрастом 7-8 лет и 1500 сибирских осетров возрастом 6-7 лет.

10 апреля на акваферме получили первую партию черной икры из стерляди — более 700 г. На первом заборе деликатеса присутствовали губернатор Антон Алиханов и министр сельского хозяйства области Артем Иванов.

Ежегодно от каждой самки стерляди планируют заготавливать до 800 г икры, а в совокупности — до 100 кг. Уже в следующем году предприятие собирается получить первую икру осетра.

По словам гендиректора компании Валерия Овчинникова, в год хозяйство намерено производить до 1 тонны черной икры. Продегустировать ее можно будет и непосредственно на самой акваферме, на базе которой создадут агротуристическую площадку.

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