Владимир Путин дал ряд поручений по судостроению

Президент поручил правительству представить комплексные предложения по развитию в долгосрочной перспективе отечественного гражданского судостроения. Так, должна быть подготовлена детальная схема совершенствования производственных мощностей верфей.

Блок поручений по развитию гражданского судостроения Владимир Путин дал по итогам состоявшегося в марте совещания. Тогда президент заявил о необходимости создать долгосрочные источники финансирования программ по постройке гражданского флота, в том числе вернуться к «расчистке финансовой базы ОСК». Владимир Путин отметил, что необходимо рассмотреть возможность строительства дополнительных верфей на Дальнем Востоке.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по итогам совещания правительству поручено представить актуализированный перспективный план строительства гражданских судов на период до 2035 г. График должен быть подготовлен с учетом платежеспособного спроса на такой флот (с разбивкой по основным видам судов). При этом особое внимание президент поручил уделить постройке судов для экспортных поставок российской продукции, сообщает корреспондент Fishnews.

С учетом плана постройки кабмин должен представить детальную схему развития производственных мощностей организаций по строительству и ремонту судов. При этом должно быть предусмотрено выделение проектов по модернизации действующих и созданию новых мощностей и определение механизмов финансирования соответствующих мероприятий.

Правительству поручено подготовить предложения о мерах по обеспечению конкурентоспособности судов с отечественных верфей (по техническим и экономическим характеристикам). В том числе должны быть предложены меры по обеспечению разработки и производства наиболее значимого судового комплектующего оборудования.

Еще одно поручение для кабмина — направить предложения по созданию инструментов долгосрочного финансирования поставок гражданских судов, обеспечивающих их доступность для потребителей. Должны быть рассмотрены вопросы об увеличении субсидирования процентных ставок по кредитам на приобретение судов, о расширении применения механизма судового утилизационного гранта и программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, производимых в Российской Федерации, с использованием средств Фонда национального благосостояния.

Срок выполнения всех этих поручений — 15 июня 2024 г.

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