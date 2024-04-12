В водах Приморья началась «гребешковая посевная»

В бухте Бойсмана сотрудники Азиатско-Тихоокеанской рыбной компании начали выпуск молоди приморского гребешка на «морские огороды». Пока высажено 1,5 млн штук.

Всего Азиатско-Тихоокеанская рыбная компания планирует отправить на свои рыбоводные участки около 5,3 млн моллюсков средней массой 5 г, пишет в своем телеграм-канале краевое министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов.

По информации ведомства, источником посадочного материала стала молодь гребешка, собранная на РВУ в Хасанском муниципальном округе с сентября по ноябрь прошлого года, сообщает корреспондент Fishnews.

В министерстве отметили, что в 2023 г. на рыбоводные участки Приморья мариводы расселили порядка 20 млн штук молоди гребешка. На сегодняшний день совокупная площадь «морских огородов» в регионе составляет более 76 тыс. га.

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