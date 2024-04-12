Дело о рыбалке с многомиллионным ущербом заслушают в Омской области

В Омской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух местных жителей, которым инкриминируют нелегальный оборот рыбы. По информации правоохранителей, нанесенный ущерб превысил 11,9 млн рублей.

Мужчины обвиняются по части 3 статьи 256 УК РФ (нелегальная добыча водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба) и части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемые в местах нереста осетровых при помощи сети незаконно выловили 175 экземпляров стерляди, судака, щуки, налима и леща, а также 23 сибирских осетра.

Граждан задержали на берегу Иртыша. Один из фигурантов во время осмотра попытался выбросить мешок с рыбой в реку, однако его действия пресекли полицейские. Дома у мужчин нашли тетради с записями о датах продажи рыбы, объемах, стоимости и выручке, рассказали Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

В целях возмещения ущерба прокуратура заявила гражданский иск, во исполнение которого суд наложил арест на имущество обвиняемых стоимостью более 10 млн рублей.

Дело направлено в Тарский городской суд.

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