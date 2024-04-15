Рыбопромысловые компании перешли в собственность государства

Компании, фигурировавшие в деле против сахалинского бизнесмена Олега Кана, национализированы по решению Арбитражного суда Приморского края.

Девять компаний Сахалинской области, семь из которых специализируется на рыбном промысле, перешли в собственность государства, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Решение об этом было принято Арбитражным судом Приморского края по иску Генеральной прокуратуры о взыскании с Олега Кана и ряда других лиц, которых связывали с ним, солидарно 358,7 млрд рублей.

Как следует из судебного акта, эти средства взысканы в качестве возмещения ущерба за незаконный промысел водных биоресурсов в 2019-2023 гг. Иск мотивирован тем, что Олег Кан имел вид на жительство в Корее и, согласно вступившим в силу в 2023 г. изменениям законодательства, стал считаться иностранным инвестором.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews