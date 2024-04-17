Праздник российского краба в Тонхэ стал масштабнее

Второй по счету «Фестиваль краба-короля» в южнокорейском Тонхэ прошел с куда большим размахом, чем год назад. У жителей и гостей города было целых четыре дня — с 12 по 15 апреля, чтобы насладиться всеми подготовленными мероприятиями.

В фестивале приняли участие более 100 тыс. человек, пишут СМИ республики со ссылкой на организаторов. Гости праздника смогли не только приобрести краба-стригуна опилио по выгодной цене (30 тыс. вон, или около 21,7 доллара, за штуку), но и развлечься множеством разных способов, например ловлей краба сачком и голыми руками. Также программа включала концерт звезд южнокорейской эстрады и специальный мастер-класс по приготовлению авторского рамена (лапши) с морепродуктами.

За четыре дня были полностью исчерпаны подготовленные для фестиваля 20 тонн свежего краба, которые накануне доставили российские суда.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в нынешнем году фестиваль совпал с сезоном цветения вишни в Тонхэ. Это в немалой степени повысило привлекательность праздника, так как во многих других регионах Кореи вишня уже отцвела.

Для привлечения как можно большего числа участников организаторы договорились о запуске специальных рейсов скоростных поездов, а также обеспечили бесплатные автобусные рейсы от железнодорожной станции до места проведения фестиваля.

Сообщается, что Тонхэ посетила и внушительная российская делегация, возглавляемая вице-мэром Владивостока Дарьей Стегний. Она выступила с докладом на открывшемся в первый день фестиваля Международном форуме «Канвон — Приморье: план по обмену ресурсами и дальнейшей индустриализации».

По информации южнокорейской прессы, Дарья Стегний выразила надежду на развитие не только торговых связей, но и дружеских двусторонних отношений между Приморским краем и провинцией Канвон. Перспективными направлениями развития сотрудничества регионов вице-мэр назвала в том числе рыболовство и аквакультуру.

Напомним, В 2023 г. фестиваль российского краба в Тонхэ проходил с 5 по 7 мая. В течение трех дней праздник посетили более 120 тыс. человек

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