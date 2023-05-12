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В южнокорейском Тонхэ состоялся фестиваль российского краба

«Фестиваль краба-короля» в Тонхэ: впечатления участника

В южнокорейском Тонхэ прошло яркое событие для сотрудничества между нашими странами: фестиваль российского краба. Чем угощали гостей и какие темы рассматривались в рамках деловой программы, рассказал доцент кафедры корееведения Восточного института — Школы региональных и международных исследований ДВФУ Вадим Акуленко.

«Название фестиваля можно дословно перевести как «Фестиваль краба-короля», что, возможно, является маркетинговым ходом со стороны администрации города, так как камчатский, или королевский, краб давно стал в Южной Корее брендом и синонимом роскошного потребления.

На самом же деле главным героем фестиваля стал краб-стригун опилио. Тонхэ давно пытается позиционировать себя как главный порт для импорта этого вида краба в страну. В 2018 году немного южнее центра города, за хорошо известным российским туристам и путешественникам пассажирским терминалом, выросло двухэтажное здание, предназначенное для продажи приготовленного тут же на пару живого краба-стригуна и других российских товаров. Тут же расположена особая торговая зона со льготным налоговым режимом, она создана в том числе для стимулирования переработки российских морепродуктов. Здесь и было решено провести основные мероприятия фестиваля.

Организаторы, в числе которых был и один из крупнейших местных импортеров российских крабов — компания Gold crab, решили заодно провести и Российско-корейский форум сотрудничества провинции Канвон с Приморским краем в сфере рыбных ресурсов. К участию пригласили представителей российских компаний. В мэрии Тонхэ также рассчитывали на визит и официальных лиц из администрации Владивостока, однако выбранное не совсем удачно время проведения мероприятия и неспокойная внешнеполитическая обстановка сделали приезд высоких гостей из России затруднительным.

Однако на форум прибыла достаточно представительная делегация из вьетнамского Хайфона — это были представители бизнеса и администрации города. Гостей интересовал не только российский краб, но и возможности трудоустройства вьетнамцев на местных южнокорейских предприятиях, что также является и предметом интереса мэрии и бизнеса Тонхэ, испытывающих недостаток рабочих ресурсов из-за продолжающейся депопуляции этой части Южной Кореи.

После торжественной части участники форума обменялись мнениями о перспективах развития российско-корейских отношений в области рыболовства, состоянии морских биоресурсов бассейна Японского (Восточного) моря, полезности краба и продуктов из него и по другим темам, связанным с морепродуктами. С докладом об истории и перспективах российско-корейских отношений в области рыболовства выступил и я — доцент кафедры корееведения Восточного института — Школы региональных и международных исследований ДВФУ Вадим Акуленко.

Главный вывод моего доклада заключается в том, что за прошедшие три десятилетия отношения в области рыболовства между РФ и Республикой Корея переживали взлеты и падения. Главной целью, которую преследует Южная Корея в рамках двустороннего сотрудничества с Россией, является получение доступа к добыче гидробионтов в российской акватории. Наиболее ценный биоресурс — минтай. На протяжении трех десятилетий квота на промысел этой рыбы становилась как предметом разногласий, так и рычагом воздействия на Южную Корею со стороны РФ в вопросах развития двусторонних отношений в области рыбного хозяйства. Прослеживаются по крайней мере три кризиса в двусторонних отношениях по вопросу наделения квотами: в 1993 г., после 2000 г. и в 2013 г. Одной из основных причин всегда становился вопрос браконьерского промысла биоресурсов в российской экономзоне и их последующий импорт в Республику Корея. В развитии этих отношений можно отметить тенденцию на увеличение разнообразия видового состава предоставляемых южнокорейским рыбакам квот.

В области противодействия ННН-промыслу мы можем наблюдать стремление Республики Корея, как ответственного прибрежного государства и одного из лидеров мирового рыболовства, продемонстрировать нетерпимое отношение к ННН-промыслу и желание наладить двустороннее взаимодействие с РФ для борьбы с браконьерством. Не стоит забывать, что Южная Корея первой в 1993 г. добровольно ограничила промысел в центральной части Охотского моря, несмотря на то, что по международному законодательству вполне могла себе его позволить. В 2009 г. был заложен прочный фундамент для взаимодействия в этой области между нашими странами — Соглашение о сотрудничестве в области предупреждения незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов.

Не мог я не затронуть и роль Тонхэ в российско-корейских двусторонних отношениях. Поставки начались не совсем удачно — с крупномасштабного импорта браконьерского краба в начале 2000 гг., но к настоящему времени они вошли в легальное русло, а по итогам 2021 и 2022 гг. пережили бурный рост. При этом Тонхэ заинтересован в импорте и других морских биоресурсов, для чего в порту был построен достаточно крупный холодильный склад.

После официальной части гости переместились из здания управления свободной торговой зоной Тонхэ в двухэтажное здание ресторанно-торгового комплекса «Русские крабы». Мэр города Тонхэ и другие официальные лица еще раз поздравили всех участников форума с началом фестиваля и разрезали огромный торт в форме краба-стригуна опилио. В 19 часов состоялась и официальная церемония открытия фестиваля.

Несмотря на дождливую погоду на праздник съехалось довольно большое количество местных жителей и гостей города. Сами организаторы в течение трех дней насчитали не менее 120 тыс. посетителей. Их, скорее всего, привлекла не столько обширная развлекательная программа, сколько возможность приобрести дешевого краба-стригуна опилио и камчатского краба. Цена первого в рамках фестиваля составляла всего 30 тыс. вон, а второго — 50 тыс. вон, в то время как в ресторанно-торговом комплексе краба-стригуна продолжали продавать по 55 тыс. вон за килограмм. В результате желающих приобрести дешевых крабов была настолько много, что некоторым приходилось стоять в очереди почти час.

Можно было здесь приобрести на фестивале и различные блюда с добавлением краба — лапшу, блины, хот-доги и т.д. Однако организаторы, по всей видимости, не рассчитали, что мероприятие привлечет столь много посетителей, потому что целый ряд блюд оказался распродан задолго до окончания праздника.

Посетителей в течение трех дней развлекали различные южнокорейские певцы и шоумены, а для самых маленьких гостей на фестивале устроили ловлю крабов голыми руками. Организаторы надеются повторить успех «Фестиваля краба-короля» и в следующем году».

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Fishnews

  • В южнокорейском Тонхэ состоялся фестиваль российского краба
  • Главным героем стал краб-стригун опилио
  • В рамках мероприятия прошел Российско-корейский форум сотрудничества провинции Канвон с Приморским краем в сфере рыбных ресурсов
  • С докладом об истории и перспективах российско-южнокорейских отношений в области рыболовства выступил доцент кафедры корееведения Восточного института — Школы региональных и международных исследований ДВФУ Вадим АКУЛЕНКО
  • Посетителей фестиваля привлекла возможность приобрести дешевого краба-стригуна опилио и камчатского краба
  • Мероприятие привлекло настолько много гостей, что целый ряд блюд распродали задолго до окончания фестиваля
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