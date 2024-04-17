Доли квот в разных районах отправились на торги

Росрыболовство запланировало провести в мае аукцион по продаже долей квот вылова в Западном бассейне и в районах действия международных договоров. Это объемы для промысла в Атлантике, на Балтике и в зоне Японии.

Аукцион по продаже долей квот для промысла предполагается провести в Москве 23 мая. Заявки на участие будут приниматься с 17 апреля до 17 мая, сообщает корреспондент Fishnews.

Всего на торги выставлено 46 лотов. Это доли квот вылова в Западном бассейне — трески в Балтийском море (26-й подрайон), а также в районах действия международных договоров — трески в подрайоне 3М НАФО, морского окуня в подрайонах 3М, 3О НАФО и районе регулирования Конвенции о рыболовстве в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК), камбалы длинной красной (атлантической) в подрайонах 3NO НАФО, скатов в подрайонах 3LNO НАФО, лемонемы в зоне Японии, кальмара-иллекса в подрайонах 3+4 НАФО, налима белого в подрайонах 3NO НАФО.

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