Камчатка подсчитала уловы минтая за зимне-весенний сезон

За сезон «А» охотоморской минтаевой путины предприятия Камчатского края освоили более 300 тыс. тонн. Это почти 40% от совокупных уловов минтая на Дальнем Востоке, отмечают в региональном правительстве.

Цифры привела заместитель председателя правительства Камчатки Юлия Морозова. Напомним, всего за сезон «А» российские рыбаки, по предварительным данным, добыли свыше 830 тыс. тонн минтая.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, общая квота камчатских предприятий по минтаю во всех районах промысла на нынешний год составляет более 760 тыс. тонн.

Сезон «Б» минтаевой путины продлится с 15 октября по 31 декабря.

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