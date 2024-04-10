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За зимне-весенний сезон промысла в Охотском море российские рыбаки, по предварительным данным, добыли свыше 830 тыс. тонн минтая

АДМ: Сезон «А» охотоморской путины завершился с прибавкой

За зимне-весенний сезон промысла в Охотском море российские рыбаки, по предварительным данным, добыли свыше 830 тыс. тонн минтая. Это на 3,2% выше результата за тот же промежуток прошлого года, рассказали в Ассоциации добытчиков минтая.

Профильное объединение представило данные об итогах сезона «А» охотоморской минтаевой путины. «В разгар путины на промысле работало до 115 траловых рыбопромысловых судов, а суточный вылов по экспедиции превышал 10 тыс. тонн минтая. На текущий момент общий допустимый улов (ОДУ) в Охотском море освоен на 87%. Остаток квот на осенний сезон «Б» составит порядка 90-100 тыс. тонн», — привел статистику президент АДМ Алексей Буглак.

По словам главы ассоциации, при благоприятной промысловой обстановке и хорошей интенсивности промысла этот объем предприятия смогут освоить полностью. Это, в свою очередь, позволит выбрать общий допустимый улов минтая в Охотском море на 98-99%.

«Таким образом, вылов минтая в Охотском море может быть на уровне 950 тыс. тонн», — отметил Алексей Буглак. По его оценкам, еще 20-30 тыс. тонн минтая может быть освоено в период летнего промысла на шельфе Западной Камчатки.

Выпуск продукции из минтая осуществлялся по сценарию прошлого года, рассказали Fishnews в пресс-службе АДМ. Так, из-за неопределенности на внешних рынках российские рыбаки стабилизировали объемы производства филе и фарша: выпуск этой продукции остался на уровне прошлого года — суммарно около 60 тыс. тонн. При этом предприятия продолжают наращивать морское производство сурими: этот показатель увеличился почти на 40% — до 30 тыс. тонн по результатам сезона «А» 2024 г. Суммарный выпуск мороженого минтая вырос на 7% до 397 тыс. тонн.

«Сохраняется динамика по росту поставок на внутренний рынок. По итогам первого квартала наши рыбаки поставили на российский рынок свыше 100 тыс. тонн минтаевой продукции, или порядка 26% от вылова. Этому способствует растущий спрос на минтай среди россиян, который стимулирует программа продвижения «Дальневосточного минтая», запущенная нами в прошлом году», — обратил внимание Алексей Буглак.

Общий вылов минтая по Дальневосточному бассейну к 10 апреля превысил 1,05 млн тонн — на 8,6% больше показателя за тот же промежуток 2023 г.

В прошлом году вылов минтая стал рекордным за последние 25 лет — 1,96 млн. тонн. На текущий год ОДУ минтая во всех районах промысла составляет 2,285 млн. тонн. По оценкам АДМ, по итогам года российские рыбаки смогут добыть свыше 2 млн. тонн минтая, превысив результат 2023 г.

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