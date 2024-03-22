Плавзавод «Владивосток 2000» готовят к продаже

Росимущество сообщило о намерении продать судно «Владивосток 2000», считающееся самым крупным в мире рыбоперерабатывающим плавучим заводом. Он был обращен в собственность государства в прошлом году.

Федеральное агентство планирует продажу обращенного в собственность РФ флота, в том числе судна «Владивосток 2000», проинформировали в пресс-службе ведомства.

Решение об обращении в госсобственность 213 объектов движимого и недвижимого имущества, включая этот плавзавод, было принято Фрунзенским райсудом Владивостока в 2023 г. по иску заместителя генпрокурора к бизнесмену Дмитрию Дремлюге и ряду других физических и юридических лиц, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным Росимущества, «Владивосток 2000» построен в городе Иокогама в Японии в 1980 г. Длина плавзавода составляет 228,6 м. «Судно пришвартовано в порту Владивосток. В настоящее время Росимущество осуществляет мероприятия по оценке рыночной стоимости рыболовного судна, информация о которой будет размещена дополнительно», — говорится в пресс-релизе.

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