Хабаровский край рапортовал об успешной минтаевой путине

По итогам зимне-весеннего сезона путины в Охотском море рыбаки Хабаровского края добыли 122,86 тыс. тонн минтая. Квота освоена на 91,3%, сообщает региональный комитет рыбного хозяйства.

«Все предприятия, принимавшие участие в путине, сработали очень эффективно. Вылов превысил прошлогодние показатели на 1200 тонн», — говорится в телеграм-канале ведомства.

За этот же период пользователи края также освоили 16 тыс. тонн минтая в других промысловых районах — в Беринговом море, на Северных Курилах. В прошлом году вылов в этих районах составлял только 5,2 тыс. тонн.

Таким образом, предприятия края на 15 апреля добыли 138,9 тыс. тонн минтая — на 14% выше уровня прошлого года.

Часть крупнотоннажного флота, по информации комитета, после охотоморской путины продолжает работу в других промысловых районах. Остальные суда отправились на плановый ремонт и смену экипажей.

Также в Северо-Охотоморской подзоне завершился спецпромысел сельди, в котором участвовали суда девяти предприятий Хабаровского края. Добыто 49,1 тыс. тонн — на 5 тыс. тонн больше, чем в прошлую путину.

Как уже сообщал Fishnews, по предварительным данным, за сезон «А» (зимне-весенний) путины в Охотском море российские рыбаки добыли свыше 830 тыс. тонн минтая (+ 3,2% к уровню прошлого года).

Информацию о результатах промыслового сезона уже также опубликовал Камчатский край.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews