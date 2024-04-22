Научно-промысловый совет обсудит важнейшие путины Дальнего Востока

Дальневосточный научно-промысловый совет соберется во Владивостоке 25 апреля. Традиционно на весеннем заседании представители госорганов, науки и бизнеса обсуждают результаты минтаевой экспедиции и подготовку к лососевой путине.

В преддверии лососевой путины ДВНПС рассмотрит региональные стратегии организации промысла. В этом году на Дальнем Востоке прогнозируется вылов около 320 тыс. тонн тихоокеанских лососей, сообщает корреспондент Fishnews. Стратегии, подготовленные для каждого субъекта федерации, предварительно определят сроки лова, основные меры по регулированию добычи. Итоговые решения по организации путины будут принимать региональные комиссии по анадромным.

Также научно-промысловый совет заслушает итоги сезона «А» охотоморской минтаевой путины. По предварительным данным, рыбаки добыли около 830 тыс. тонн.

Кроме того, ДВНПС традиционно рассматривает предложения по изменению бассейновых правил рыболовства — важнейшего для рыбаков документа.

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