К лову симы готовятся в Сахалинской области
Комиссия по регулированию добычи анадромных рыб в Сахалинской области приняла решения об возможных объемах и местах вылова симы. Эту рыбу в регионе могут ловить рыбаки-любители.
Подготовку к организации лова симы продолжают в Сахалинской области. Добыча этого лосося откроется на участках для любительской рыбалки в мае, а на северо-востоке — в июне.
Возможный вылов симы для западного побережья Сахалина составляет 21,971 тонну, для Восточно-Сахалинской подзоны — 48,051 тонну, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол региональной комиссии по анадромным.
На основании поступивших обращений определены объемы для организаторов рыбалки — компаний «Сахалин Крильон» и ЛРЗ «Красный», ИП Русакова А.А.
Также комиссия определила места добычи симы.
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