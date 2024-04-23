Владислав Агнивин: Обязать рыбака строить холодильники — спорное решение

Цели второго этапа аукционов, где рыбакам предложено построить холодильники в портах Севера и Дальнего Востока, вызывают сомнения у профессионалов индустрии хранения, в том числе с точки зрения экономической эффективности таких решений.

Хотя на рыбу приходится до 40–50% объема морозильных грузов, для ее поставок характерна сезонность — объемы, лежащие на хранении, в разные месяцы могут сильно отличаться. Дефицит складских площадей для хранения замороженных уловов в рыбацких регионах возникает только во время путин, и на первый план выходит вопрос, чем занимать свободные холодильные мощности всё остальное время.

«Для достижения хороших показателей необходима круглогодичная загрузка склада на уровне 85%, — рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» исполнительный директор УК «Грандо» Владислав Агнивин. — А склад, который будет специализироваться только на рыбе, как те объекты, которые нужно строить по условиям крабовых аукционов, сможет обеспечить себе эффективную загрузку только несколько месяцев в году — в период путины. С такой заполняемостью затраты на обслуживание склада и обработку грузов сильно вырастут, что приведет к удорожанию стоимости услуг для клиентов».

По мнению представителя УК «Грандо», решение государства обязать именно рыбаков строить объекты для хранения рыбы в портах выглядит странно, поскольку это не профиль рыбопромышленных компаний — у тех, как правило, нет ни соответствующего опыта, ни компетенций.

«На мой взгляд, рыбак должен ловить рыбу, а хранить ее, перевозить, обрабатывать — уже задача логиста. Морозильный склад — это сложный для управления актив, при неправильном подходе инвесторы рискуют понести большие убытки, — обозначил риски собеседник журнала. — Смысл таких проектов, честно говоря, нам как операторам морозильных складов неясен».

Повлиять на внутреннее потребление рыбы новые холодильники тоже вряд ли смогут, поскольку большая часть рыбных портов — Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Архангельск, Мурманск — оторвана от регионов с высоким потреблением. «В портах нужны перевалочные склады, — подчеркнул Владислав Агнивин. — И им совсем необязательно и даже нежелательно быть слишком большими».

По результатам крабовых аукционов только во Владивостоке планируется построить несколько холодильников по 25 тыс. тонн каждый и по холодильнику в Мурманске и Архангельске. «С нашей точки зрения, это большая ошибка. Такое чувство, что высокие чины, которые разрабатывали и принимали соответствующие постановления, не проводили никаких экспертиз и расчетов, а просто решили наобум, что вроде складов не хватает — пускай рыбаки их прямо там и строят, раз уж у них деньги есть. Над экономической эффективностью таких проектов, мне кажется, никто не думал», — отметил исполнительный директор УК «Грандо».

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