Минпромторг представил проект по контролю за постройкой заводов под квоты

Министерство промышленности и торговли разместило проект обновленного приказа о порядке контроля за строительством береговых предприятий под инвестиционные квоты.

Проект приказа Минпромторга о порядке контроля за реализацией инвестпроектов по строительству береговых заводов в рамках программы инвестквот размещен на портале regulation.gov.ru. Обновить приказ потребовалось в связи с изменениями законодательства об инвестиционных квотах.

Предполагается, что новый документ придет на смену приказу Минпромторга от 17 декабря 2020 г. № 4450. Напомним, что он регламентирует, как специальная комиссия должна контролировать процесс на протяжении всего срока выполнения инвестиционного проекта и как должен осуществляться итоговый контроль после завершения реализации проекта.

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