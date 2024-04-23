Минпромторг обновит приказ по контролю постройки заводов под инвестквоты

Приказ о порядке контроля за строительством предприятий рыбопереработки в рамках программы инвестквот Минпромторг выпустил в 2021 г., однако с тех пор законодательство изменилось. И ведомство решило подготовить новый приказ.

Уведомление о разработке нового приказа о контроле за строительством береговых производств под инвестквоты размещено на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что сейчас в этой сфере действует приказ Министерства промышленности и торговли от 17 декабря 2020 г. № 4450. Он регламентировал, как специальная комиссия должна контролировать процесс на протяжении всего срока реализации инвестиционного проекта и как должен осуществляться итоговый контроль после завершения реализации проекта.

Однако с тех пор законодательство изменилось. Было принято решение о втором этапе программы инвестиционных квот. Вышли новые постановления правительства.

В связи с этим Минпромторг решил переиздать свой приказ. «Необходимо внести существенные изменения в действующий приказ от 17 декабря 2020 года № 4450 (…). В связи с чем было принято решение подготовить новый приказ (…).», — говорится в сопроводительных материалах.

По правилам, компания получает инвестквоты для освоения только после ввода объекта инвестиций в эксплуатацию.

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