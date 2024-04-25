«Лососевый» бюллетень собрал данные о путине 2023 года

Тихоокеанский филиал ВНИРО сообщил о выходе очередного номера Бюллетеня изучения тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. В издании опубликованы материалы, посвященные путине прошлого года и различным ее аспектам.

Специалисты анализируют результаты лососевого сезона 2023 г. Статьи по этой теме собраны в очередном номере Бюллетеня изучения тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке — электронного приложения к научному журналу «Известия ТИНРО», который издает Тихоокеанский филиал ВНИРО.

«В Бюллетене публикуются статьи по биологии, состоянию запасов и промысловому использованию тихоокеанских лососей с учетом новых данных и результатов наблюдений прошедшей лососевой путины», — сообщается в телеграм-канале филиала.

Отмечено, что электронная версия Бюллетеня бесплатно доступна для чтения и скачивания на сайте издания.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в выпуске представлен анализ лососевой путины 2023 г. по Дальневосточному бассейну в целом, а также по регионам — в Сахалинской области, на Камчатке и других.

За прошлый год вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил около 609 тыс. тонн — это максимальный показатель в ряду нечетных лет.

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