Глава Росрыболовства прокомментировал организацию лососевой путины

Работа по организации лососевой путины в этом году будет налажена, как и в прошлые годы, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По предварительным прогнозам, вылов тихоокеанских лососей составит около 320 тыс. тонн.

Данные о подходах лососей в конкретных регионах позволят уточнить предпутинные исследования, напомнил руководитель Росрыболовства.

Будет продолжена практика работы путинного штаба. «Как всегда, будет работать федеральный штат, который собирается раз в неделю для решения всех вопросов», — рассказал журналистам Илья Шестаков.

Оперативные вопросы организации промысла будут решать региональные комиссии по регулированию вылова анадромных рыб, сообщает корреспондент Fishnews.

«Вся работа будет налажена, как и в предыдущие годы. Еще раз хочу сказать, что 320 (тыс. тонн — прим. ред.) — это пока предварительный прогноз. Я думаю, что он будет увеличиваться», — резюмировал руководитель Росрыболовства.

На вопросы СМИ Илья Шестаков ответил перед заседанием ДВНПС по Владивостоку. Традиционно на весеннем заседании научно-промысловый совет рассматривает стратегии организации промысла по регионам.

Горбуши, по предварительным прогнозам специалистов, будет поймано 192,9 тыс. тонн, кеты — 88 тыс. тонн. Возможный вылов нерки сейчас составляет около 27,6 тыс. тонн, кижуча — более 10,8 тыс. тонн. Также прогнозируется добыча 450 тонн чавычи и 183,2 тонны симы.

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