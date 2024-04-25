Госдума рассмотрит торговый договор ЕАЭС с Ираном

Правительство внесло в Госдуму для ратификации соглашение o свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами, c одной стороны, и Исламской Республикой Иран — c другой. Благодаря этому договору российские экспортеры смогут экономить на пошлинах порядка 300 млн долларов в год.

Соответствующий законопроект размещен в базе Госдумы, сообщает корреспондент Fishnews. Соглашение формирует основные правила торговли, максимально приближенные к правилам ВТО, отмечено в пояснительной записке. В том числе режим наибольшего благоприятствования, отказ от применения количественных запретов и ограничений на ввоз товаров и т. д.

В дополнение к стандартным правилам ВТО соглашение оговаривает обязательства, выходящие за их рамки, но при этом применяемые в Евразийском экономическом союзе. Предусмотрено установление сотрудничества в различных сферах, в том числе исследований и инноваций, образования, транспорта, включая развитие мультимодальных перевозок, транспортной и логистической инфраструктуры и транспортных коридоров.

Преференциальный режим торговли запланирован для 87% товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности

Напомним, в декабре соглашение подписали представители каждого из государств ЕАЭС, Ирана, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.

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