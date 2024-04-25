Реки Приморья пополнились молодью кеты

В Приморском крае завершилась кампания по зарыблению рек молодью тихоокеанских лососей в рамках госзадания. В общей сложности выпустили 8 млн экземпляров кеты.

Последние 800 тыс. сеголеток кеты были выпущены в реку Серебрянка в Тернейском муниципальном округе, рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

Таким образом, госзадание по искусственному воспроизводству на этот год рыбоводные заводы Приморского филиала Главрыбвода выполнили в полном объеме.

Помимо этого, зарыбление ведется в рамках компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам в результате хозяйственной деятельности. В общей сложности за весну в реки края планируется выпустить свыше 17 млн мальков кеты.

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