Реки Приморья пополнились молодью кеты
В Приморском крае завершилась кампания по зарыблению рек молодью тихоокеанских лососей в рамках госзадания. В общей сложности выпустили 8 млн экземпляров кеты.
Последние 800 тыс. сеголеток кеты были выпущены в реку Серебрянка в Тернейском муниципальном округе, рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.
Таким образом, госзадание по искусственному воспроизводству на этот год рыбоводные заводы Приморского филиала Главрыбвода выполнили в полном объеме.
Помимо этого, зарыбление ведется в рамках компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам в результате хозяйственной деятельности. В общей сложности за весну в реки края планируется выпустить свыше 17 млн мальков кеты.
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